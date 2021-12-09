США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Тупицького

США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Обмеження також запроваджено щодо його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Як пояснюється у заяві Держдепу, санкції проти Тупицького запроваджено за "серйозні корупційні дії", включаючи отримання хабаря під час роботи у судовій системі України.

У списку санкцій також згадується дружина колишнього судді - Ольга Тупицька. Зазначається, що вона фігурувала у цій схемі.