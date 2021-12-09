ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Тупицького

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 18:09
США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Тупицького Фото: колишній глава КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Обмеження також запроваджено щодо його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Як пояснюється у заяві Держдепу, санкції проти Тупицького запроваджено за "серйозні корупційні дії", включаючи отримання хабаря під час роботи у судовій системі України.

У списку санкцій також згадується дружина колишнього судді - Ольга Тупицька. Зазначається, що вона фігурувала у цій схемі.

Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський усунув Тупицького з посади голови КСУ.

Зазначимо, у листопаді 2021 року Зеленський призначив двох нових суддів КСУ замість Тупіцького та Олександра Касмініна.

Як повідомляло РБК-Україна, стосовно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ, зокрема, пов'язаних з корупцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конституционный суд Украины Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку