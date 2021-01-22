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Литва планує розширити санкції проти Білорусі

Вільнюс, П'ятниця 22 січня 2021 16:37
Литва планує розширити санкції проти Білорусі
Фото: Ґабріелюс Ландсберґіс (flickr.com mfa_lithuania)
Автор: Андрій Козловський

У Литві пропонують розширити санкційні списки щодо Білорусі. У список санкцій хочуть додати виконавців зловживань: працівники спецзагонів міліції чи судді, які судять демонстрантів.

Про це розповів інтерв'ю "Радіо Свобода" новий міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Думаю, треба звернути увагу на тих, хто порушує права інших людей. Я маю на увазі цю воєнізовану поліцію, ОМОН. Також треба звернути увагу на суддів, які садять людей під арешт у всіх цих псевдосудах. І я думаю, що цю групу людей можна додати до "чорного списку" ЄС", - сказав він.

Ландсберґіс також додав, що в Литві зараз працюють над пакетами свідчень про такі групи людей, які є в цій країні.

Зазначається, що Литва стала однією з тих країн, які приймають утікачів від репресій у Білорусі та різко критикують білоруський режим.

Нагадаємо, раніше Латвія, Литва та Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

Також РБК-Україна писало, що в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

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