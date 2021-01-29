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Тіхановська закликала ЄС та США розширити санкції проти Білорусі

П'ятниця 29 січня 2021 10:32
Тіхановська закликала ЄС та США розширити санкції проти Білорусі
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіханоська закликала ЄС, Британію, США та Канаду розширити санкції проти Білорусі. Вона також хоче, щоб світові держави вжили низку інших заходів проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє прес-служба опозиціонерки.

"Тіхановська закликала ЄС, Велику Британію, США та Канаду розширити санкції, розслідувати злочини режиму, визнати ОМОН і ГУБОПіК терористичними організаціями, допомогти білорусам в отриманні європейських вакцин і сприяти діалогу про нові вільні та справедливі вибори", - йдеться в повідомленні.

Вона також нагадала про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і розповіла про побудований в Мінській області табір для протестувальників як сигнал, що не всі в Білорусі вивчили важливий історичний урок.

"Ніколи більше 18-річний підліток не повинен бути засуджений до двох років позбавлення волі за малюнки на спецтехніці - як Софія Малашевич. Ніколи більше не повинні судити журналіста за правду про вбивство, скоєне прибічниками режиму, - як Катерину Борисевич. Ніколи більше не повинні безжально вбивати добропорядного громадянина, що захищає національні символи, - як Романа Бондаренко", - сказала вона.

Нагадаємо, Тіхановська планує провести 7 лютого Міжнародний день солідарності з Білоруссю. Політики та відомі люди можуть підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

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