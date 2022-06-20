У Росії пригрозили ЄС і НАТО через блокаду Калінінграда Литвою
Росія вважає, що транспортна блокада Калінінградської області Литвою "розв'язує руки" Москві. При цьому в РФ пригрозили Євросоюзу і НАТО через рішення Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрія Климова в Telegram.
Він заявив, що "нахабна витівка Вільнюса" скасовує для Росії членство Литви в ЄС. Після цього Москва нібито перейде до вирішення проблеми будь-якими способами.
"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - зазначив Клімов.
При цьому російський чиновник звинуватив також НАТО в транспортній блокаді Калінінграда, заявивши, що під ударом тепер знаходиться весь військово-політичний блок.
Нагадаємо, що Литва перестала здійснювати половину транзиту російських товарів до Калінінграда. Йдеться про вантажі, які потрапили під санкції ЄС.
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