У Росії пригрозили ЄС і НАТО через блокаду Калінінграда Литвою

Росія вважає, що транспортна блокада Калінінградської області Литвою "розв'язує руки" Москві. При цьому в РФ пригрозили Євросоюзу і НАТО через рішення Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрія Климова в Telegram .

Він заявив, що "нахабна витівка Вільнюса" скасовує для Росії членство Литви в ЄС. Після цього Москва нібито перейде до вирішення проблеми будь-якими способами.

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - зазначив Клімов.

При цьому російський чиновник звинуватив також НАТО в транспортній блокаді Калінінграда, заявивши, що під ударом тепер знаходиться весь військово-політичний блок.