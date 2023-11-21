Эстонский эксперт рассказала, почему ЕС и США дают Украине недостаточно оружия

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллине, эксперт по вопросам европейской безопасности Кристи Райк.

Первая причина

"Ну, во-первых, страх перед эскалацией сильно влияет на решения США, на решения Германии. Этот страх уходит корнями еще в период Холодной войны - мол, нужно сохранять баланс и не провоцировать Россию", - отметила Райк.

Но, по ее словам, Россия провоцирует слабость, и это показывает опыт ее стран-соседей.

Эксперт отметила, что если стране-агрессору разрешить пойти дальше, она пойдет дальше, и уже нет смысла говорить о страхе из-за эскалации.

"Если в будущем ей покажется, что Альянс настолько слабый, что у России может быть шанс его подорвать и, возможно, даже атаковать некоторые из стран НАТО, она это сделает", - предупредила Райк.

Сейчас НАТО намного сильнее России, но в Москве внимательно следят, хватает ли политической выносливости у Альянса, чтобы защитить всех стран-членов, уточнила она.

Похожие обсуждения о страхе перед эскалацией звучали в этом году на саммите НАТО в Литве, но сегодня Запад уже готов передать Украине F-16, а "никакой эскалации нет", подчеркнула эксперт.

Вторая причина

Как отметила Райк, второй причиной недостаточных поставок оружия является истощение стран Запада.

"Я думаю, что к настоящему времени многие европейские страны, особенно те, которые были самыми крупными сторонниками Украины, отдали почти все, что могли отдать Украине. Сегодня мы видим, насколько трудно европейцам предоставить боеприпасы Украине", - рассказала заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллине.

В качестве примера она привела цель передать Украине 1 млн снарядов за год, который, вероятно, так и не сбудется, поскольку производственных мощностей не хватает. И снаряды сейчас обязаны закупать за пределами ЕС.

“Опять же, западным политикам, которые не видят существенной угрозы со стороны России для своей страны, трудно объяснить своим гражданам, что внезапно нам придется значительно увеличить расходы на оборону”, - добавила Райк.