ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонський експерт розповіла, чому ЄС та США дають Україні недостатньо зброї

Вівторок 21 листопада 2023 15:39
UA EN RU
Естонський експерт розповіла, чому ЄС та США дають Україні недостатньо зброї Ілюстративне фото: естонський експерт розповіла, чому ЄС та США дають Україні недостатньо зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Країни Заходу передали Україні недостатню кількість зброї з двох основних причин. Одна з них - страх спровокувати Росію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник директора Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні, експерт з питань європейської безпеки Крісті Райк.

Перша причина

"Ну, по-перше, страх перед ескалацією сильно впливає на рішення США, на рішення Німеччини. Цей страх сягає корінням ще в період Холодної війни - мовляв, потрібно зберігати баланс і не провокувати Росію", - зазначила Райк.

Але, за її словами, Росія провокує слабкість і це показує досвід її країн-сусідів.

Експерт зазначила, що якщо країні-агресорові дозволити піти далі, вона піде далі, і вже немає сенсу говорити про страх через ескалацію.

"Якщо в майбутньому їй здасться, що Альянс настільки слабкий, що Росія може мати шанс його підірвати і, можливо, навіть атакувати деякі з країн НАТО, вона це зробить", - попередила Райк.

Зараз НАТО набагато сильніше за Росію, але в Москві уважно стежать, чи вистачає політичної витривалості Альянсу, щоб захистити всіх країн-членів, уточнила вона.

Подібні обговорення про страх перед ескалацією лунали цього року на саміті НАТО в Литві, але сьогодні Захід уже готовий передати Україні F-16, а "жодної ескалації немає", підкреслила експерт.

Друга причина

Як зазначила Райк, другою причиною недостатнього постачання зброї є виснаження країн Заходу.

"Я думаю, що зараз багато європейських країн, особливо ті, які були найбільшими прихильниками України, віддали майже все, що могли віддати Україні. Сьогодні ми бачимо, наскільки важко європейцям надати боєприпаси Україні", - розповіла заступник директора Міжнародного центру оборони. та безпеки в Таллінн.

Як приклад, вона навела мету передати Україні 1 млн снарядів за рік, яка, ймовірно, так і не здійсниться, оскільки виробничих потужностей не вистачає. І снаряди зараз мають закуповувати за межами ЄС.

"Знову ж таки, західним політикам, які не бачать суттєвої загрози з боку Росії для своєї країни, важко пояснити своїм громадянам, що раптово нам доведеться значно збільшити витрати на оборону", - додала Райк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Естонія Евросоюз Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію