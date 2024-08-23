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Эстонская разведка: РФ перед двумя дилеммами и окапывается на линии Рыльск-Льгов-Курск

Украина, Пятница 23 августа 2024 21:25
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Эстонская разведка: РФ перед двумя дилеммами и окапывается на линии Рыльск-Льгов-Курск Фото: Россия решила игнорировать присутствие ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область.

Об этом рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны подполковник Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. На данный момент, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области", - сказал Кессельманн.

По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит Вооруженные силы РФ перед дилеммой:

  • отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины
  • использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

"Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации", - отметил Кессельманн.

Окопы на линии Рыльск-Льгов-Курск

По словам заместителя, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

"Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", - заявил Кессельман.

Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.

"Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет", - отметил он.

Ситуация в Курской области

Уже не первую неделю в Курской области идет операция ВСУ. Ее главной целью является создание буферной зоны. В то же время, продвигаясь вглубь России, украинские военные пополняют обменный фонд.

Отметим, что вчера, 22 августа, стало известно, что военные ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт. Пока известно уже о более 90 российских населенных пунктах, перешедших под контроль ВСУ,

Тем временем российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Хотя сами чиновники не спешат помогать россиянам с эвакуацией.

Только вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что за все это время Российская Федерация не попросила о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.

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