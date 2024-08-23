Естонська розвідка: РФ перед двома дилемами та окопується на лінії Рильск-Льгов-Курськ
Російська Федерація вирішила ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них вторгненням у Курську область.
Про це розповів заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони підполковник Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав Кессельманн.
За словами Кессельманна, знищення мостів через річку Сейм ставить Збройні сили РФ перед дилемою:
- відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України
- використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.
"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації", - зазначив Кессельманн.
Окопи на лінії Рильськ-Льгов-Курськ
За словами заступник, наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.
"Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", - заявив Кессельман.
Він додав, що, ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області.
За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати в конфлікті, зокрема, призовників.
"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - зазначив він.
Ситуація в Курській області
Вже не перший тиждень в Курській області триває операція ЗСУ. Її головною метою є створення буферної зони. Водночас просуваючись вглиб Росії українські військові поповнюють обмінний фонд.
Зауважимо, що вчора, 22 серпня, стало відомо, що військові ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт. Наразі відомо вже про понад 90 російських населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ,
Тим часом російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів РФ та не чекати "до останнього". Хоча самі чиновники й не поспішають допомагати росіянам з евакуацією.
Тільки вчора міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що за весь цей час Російська Федерація не попросила про гуманітарний коридор для проведення евакуації людей з Курської області.
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