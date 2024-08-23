Естонська розвідка: РФ перед двома дилемами та окопується на лінії Рильск-Льгов-Курськ

Російська Федерація вирішила ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них вторгненням у Курську область.

Про це розповів заступник командувача Розвідувальним центром Сил оборони підполковник Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав Кессельманн.

За словами Кессельманна, знищення мостів через річку Сейм ставить Збройні сили РФ перед дилемою:

відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України

використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легким для Російської Федерації", - зазначив Кессельманн.

Окопи на лінії Рильськ-Льгов-Курськ

За словами заступник, наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

"Судячи з усього, українським збройним силам немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області", - заявив Кессельман.

Він додав, що, ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області.

За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати в конфлікті, зокрема, призовників.

"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - зазначив він.