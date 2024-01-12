Эстонская разведка оценила тактику нанесения массированных ракетных ударов РФ по Украине

Ракетные удары РФ

По его словам, в последние недели российская сторона активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр" для нанесения ударов по украинским военным, оборонным предприятиям и объектам инфраструктуры.

Кивисельг заявил, что удары по аэродромам свидетельствует о том, что россияне считают опасным поступление F-16 на вооружение Украины. Также он отметил, что тактика российских войск по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины.

Глава разведцентра считает, что с наступлением холодов можно ожидать больше массированных атак со стороны России, поскольку сейчас она производит больше боеприпасов, чем использует.

Ситуация вокруг Авдеевки

Кивисельг также сообщил, что российская сторона выпускает по Украине 10 000 снарядов в день, а ВСУ по противнику - 2000 снарядов.

"Основным направлением для российских войск является город Авдеевка, вокруг и внутри которого продолжаются бои, но который российской стороне до сих пор не удалось окружить полностью", - сказал полковник.

Он предположил, что, скорее всего, будет предпринята попытка захвата или уничтожения путей снабжения ВСУ, ведущих в Авдеевку, чтобы заставить защитников города либо сдаться, либо отступить на запад, позволив российским войскам занять город.

Погода влияет на ход боевых действий

Глава разведки считает, что передвижение обеих сторон происходит не очень быстро, поскольку, кроме действий РФ, маневрирование ограничено минными полями и наступающими холодами.

"Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия, а из-за гололеда для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт", - констатировал Кивисельг.

Также он отметил, что плацдарм ВСУ на Днепре держится, хотя находится под постоянным огнем с закрытых позиций и подвергается атакам пехотных подразделений.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении и расширяют плацдарм на Херсонском направлении.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что препятствием для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов. Не менее важный фактор - минные поля.