Естонська розвідка оцінила тактику нанесення масованих ракетних ударів РФ по Україні

Ракетні удари РФ

За його словами, останніми тижнями російська сторона активно використовує бомбардувальники дальньої авіації та ракети "Калібр" для нанесення ударів по українським військовим, оборонним підприємствам та об'єктам інфраструктури.

Ківісельг заявив, що удари по аеродромах свідчить про те, що росіяни вважають небезпечним надходження F-16 на озброєння України. Також він зазначив, що тактика російських військ, як і раніше, спрямована на виснаження запасів систем ППО України.

Глава розвідцентру вважає, що з настанням холодів можна очікувати більше масованих атак з боку Росії, оскільки наразі вона виробляє більше боєприпасів, ніж використовує.

Ситуація навколо Авдіївки

Ківісельг також повідомив, що російська сторона випускає по Україні 10 000 снарядів на день, а ЗСУ по противнику - 2000 снарядів.

"Основним напрямком для російських військ є місто Авдіївка, навколо і всередині якого тривають бої, але яке російській стороні досі не вдалося оточити повністю", - сказав полковник.

Він припустив, що, найімовірніше, буде зроблено спробу захоплення або знищення шляхів постачання ЗСУ, що ведуть в Авдіївку, щоб змусити захисників міста або здатися, або відступити на захід, дозволивши російським військам зайняти місто.

Погода впливає на перебіг бойових дій

Глава розвідки вважає, що пересування обох сторін відбувається не дуже швидко, оскільки, крім дій РФ, маневрування обмежене мінними полями і наступаючими холодами.

"Снігопади обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи вкопуються і використовуються як артилерія, а через ожеледицю для переміщення на позиції використовується тільки гусеничний транспорт", - констатував Ківісельг.

Також він зазначив, що плацдарм ЗСУ на Дніпрі тримається, хоча перебуває під постійним вогнем із закритих позицій і піддається атакам піхотних підрозділів.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямку і розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що перешкодою для проведення наступальних операцій як для України, так і для Росії є активне застосування дронів. Не менш важливий фактор - мінні поля.