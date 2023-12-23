В Эстонии заявили, что готовы выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста

Он допустил, что Эстония может помочь Украине и выдать находящихся в стране мужчин-украинцев.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем, мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", - сказал он.

Украина не подавала официального запроса, но, как отмечают в Эстонии, МВД обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся здесь беженцах.

Кроме того, Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

Эстонское издание добавляет, что экстрадиция иностранца возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Что этому предшествовало

Напомним, 21 декабря немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах от 25 до 60 лет.

Позже в Министерстве обороны уточнили заявление Умерова, распространенное немецкими изданиями. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации.

Также добавим, что в Департаменте пограничной и миграционной политики МВД Эстонии заявили, что не будут выдавать украинских беженцев.