В Эстонии завершили обучение 600 украинских военных

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певко, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .

"Мы подготовили 600 украинских пехотинцев. Мы проводили обучение для одной роты за раз, трижды", - сказал Певкур.

Кроме пехотинцев учились медики, стрелки, снайперы и другие специальности военных. Он отметил, что Эстония понимает важность поддержки Украины, ведь она сейчас защищает не только свою территорию и народ, но весь свободный мир.