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В Эстонии завершили обучение 600 украинских военных

Фото: в Эстонии завершили обучение украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Эстонии завершили курс обучения 600 украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певко, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .

"Мы подготовили 600 украинских пехотинцев. Мы проводили обучение для одной роты за раз, трижды", - сказал Певкур.

Кроме пехотинцев учились медики, стрелки, снайперы и другие специальности военных. Он отметил, что Эстония понимает важность поддержки Украины, ведь она сейчас защищает не только свою территорию и народ, но весь свободный мир.

Напомним, что эстонское правительство приняло отправку Украины военного пакета, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Кроме того, Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов для помощи Украине.

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