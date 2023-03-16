ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снайперское оружие, спецснаряжение и тепловизоры: Эстония направит Украине новый пакет помощи

Новина українською →
Эстония, Четверг 16 марта 2023 14:20
Снайперское оружие, спецснаряжение и тепловизоры: Эстония направит Украине новый пакет помощи Фото: Эстония направит Украине снайперское оружие и спецснаряжение (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, который включает снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Вчера вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским Союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что Украине нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи. Поэтому было принято решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.

Сообщается, что пакет помощи включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и спецснаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Украина также получит медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Отмечается, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

Напомним, в конце февраля Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов к ним для помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Военная помощь
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины