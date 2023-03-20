В Естонії завершили навчання 600 українських військових

В Естонії завершили курс навчання 600 українських військових.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певку, передає РБК-Україна з посиланням на Kyiv Independent.
"Ми підготували 600 українських піхотинців. Ми проводили навчання для однієї роти за раз, тричі", - сказав Певкур.
Крім піхотинців, навчались медики, стрільці, снайпери та інші спеціальності військових. Він наголосив, що Естонія розуміє важливість підтримки України, адже вона зараз захищає не тільки свою територію і народ, а і весь вільний світ.
Нагадаємо, що естонський уряд ухвалив відправку Украні військового пакету, який включає снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.
Крім того, Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них для допомоги Україні.
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