В Эстонии вынесли приговор пророссийскому политику, который посещал оккупированный Донбасс

Пророссийского эстонского политика Аллана Хантсома приговорили к тюремному заключению за разведывательную деятельность. Ранее он посещал оккупированный Донбасс.
Об этом заявила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
При этом журналисты сообщают, что его приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.
Хантсом был задержан 7 декабря 2023 года и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему предъявили подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.
Хантсом в 2015 году посещал оккупированный Донбасс якобы с гуманитарной миссией. Также он был одним из организаторов шествия "Бессмертный полк". В мае 2023 года он вступил в ряды политической партии Koos.
Эстония с первых дней войны активно помогает Украине и лоббирует введение новых санкций против России. При этом страна сама активно борется с российским влиянием на своей территории.
К примеру, вчера стало известно, что правительство Эстонии расторгло соглашение с Россией об образовании. Причиной тому стала агрессия Кремля против Украины.
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