В Естонії винесли вирок проросійському політику, який відвідував окупований Донбас

При цьому журналісти повідомляють, що його засудили до шести з половиною років тюремного ув'язнення.

Хантсом був затриманий 7 грудня 2023 року і відтоді перебував у Талліннській в'язниці. Йому висунули підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці таких дій.

Хантсом у 2015 році відвідував окупований Донбас нібито з гуманітарною місією. Також він був одним з організаторів ходи "Безсмертний полк". У травні 2023 року він вступив до лав політичної партії Koos.