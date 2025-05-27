В Эстонии разоблачили попытку создать "альтернативную армию" под руководством РФ

В Эстонии прокуратура заявила, что прокремлевские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создать параллельную структуру обороны при поддержке российской военной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По словам государственного прокурора Эстонии Тройну Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Петерсон и Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны. В случае кризиса он должен был взять на себя функции вооруженных сил.

В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель группы - "обеспечивать безопасность и выполнять функции армии" в случае "вакуума власти".

В прокуратуре отметили, что Айво Петерсон и Дмитрий Роотси одобрили установление связей с представителями российской военной разведки, чтобы получить от них инструкции и поддержку в формировании своего отряда.

Хотя публично Петерсон подавал проект как гуманитарную инициативу, следствие считает его попыткой создать параллельную систему обороны под видом благотворительности.

"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны - это исключительная прерогатива государства", - подчеркнула Олев-Аас.

Сейчас прокурор требует признать Петерсона виновным в госизмене и приговорить его к 17 годам лишения свободы.