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В Эстонии разоблачили попытку создать "альтернативную армию" под руководством РФ

Вторник 27 мая 2025 10:17
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В Эстонии разоблачили попытку создать "альтернативную армию" под руководством РФ Иллюстративное фото: в Эстонии разоблачили попытку создать "альтернативную армию" под руководством РФ (facebook com politseijapiirivalveamet1)
Автор: Наталья Кава

В Эстонии прокуратура заявила, что прокремлевские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создать параллельную структуру обороны при поддержке российской военной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам государственного прокурора Эстонии Тройну Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Петерсон и Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны. В случае кризиса он должен был взять на себя функции вооруженных сил.

В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель группы - "обеспечивать безопасность и выполнять функции армии" в случае "вакуума власти".

В прокуратуре отметили, что Айво Петерсон и Дмитрий Роотси одобрили установление связей с представителями российской военной разведки, чтобы получить от них инструкции и поддержку в формировании своего отряда.

Хотя публично Петерсон подавал проект как гуманитарную инициативу, следствие считает его попыткой создать параллельную систему обороны под видом благотворительности.

"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны - это исключительная прерогатива государства", - подчеркнула Олев-Аас.

Сейчас прокурор требует признать Петерсона виновным в госизмене и приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Угроза для Эстонии

Напомним, в декабре прошлого года Politico писало, что Россия может попытаться захватить часть Эстонии. По данным издания, целью страны-агрессора может стать эстонский город Нарва. Отмечалось, что Россия может оправдать такие действия тем, что в восточной части Эстонии проживает большое количество этнических русских.

Российский диктатор Владимир Путин несколько лет назад предполагал, что Нарва якобы исторически является частью России.

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