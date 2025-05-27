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В Естонії викрили спробу створити "альтернативну армію" під керівництвом РФ

Вівторок 27 травня 2025 10:17
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В Естонії викрили спробу створити "альтернативну армію" під керівництвом РФ Ілюстративне фото: в Естонії викрили спробу створити "альтернативну армію" під керівництвом РФ (facebook com politseijapiirivalveamet1Images)
Автор: Наталія Кава

В Естонії прокуратура заявила, що прокремлівські політики Айво Петерсон і Дмитро Роотсі планували створити паралельну структуру оборони за підтримки російської військової розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами державного прокурора Естонії Тройну Олев-Аас, обвинувачені в державній зраді Петерсон і Роотсі 2022 року за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони. У разі кризи він мав узяти на себе функції збройних сил.

У листуванні із соратниками, яке обвинувачення пред’явило суду, Петерсон наголошував, що мета групи - "забезпечувати безпеку і виконувати функції армії" в разі "вакууму влади".

У прокуратурі зазначили, що Айво Петерсон і Дмитро Роотсі схвалили встановлення зв’язків із представниками російської військової розвідки, щоб отримати від них інструкції та підтримку у формуванні свого загону.

Хоча публічно Петерсон подавав проєкт як гуманітарну ініціативу, слідство вважає його спробою створити паралельну систему оборони під виглядом благодійності.

"Петерсон сам пропрацював понад десять років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни - це виняткова прерогатива держави", - підкреслила Олев-Аас.

Наразі прокурор вимагає визнати Петерсона винним у держзраді та засудити його до 17 років позбавлення волі.

Загроза для Естонії

Нагадаємо, у грудні минулого року Politico писало, що Росія може спробувати захопити частину Естонії. За даними видання, метою країни-агресора може стати естонське місто Нарва. Зазначалось, що Росія може виправдати такі дії тим, що в східній частині Естонії проживає велика кількість етнічних росіян.

Російський диктатор Володимир Путін кілька років тому припускав, що Нарва нібито історично є частиною Росії.

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