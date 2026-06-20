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В Эстонии раскрыли коварный план Путина по расколу Европы

18:50 20.06.2026 Сб
3 мин
Ловушку для европейских лидеров замаскировали под дипломатию
aimg Сергей Козачук
В Эстонии раскрыли коварный план Путина по расколу Европы Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Европа рискует попасть в очередную ловушку Кремля, если согласится выступить в роли нейтрального посредника в войне России против Украины. Для раскола Запада Москва в настоящее время использует страх эскалации и ложные надежды на дипломатию.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время выступления на Кильской конференции по безопасности в Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

Две ловушки Путина и угроза "нейтралитета"

Цахкна подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин годами подпитывал на Западе иллюзии о том, что его агрессию можно остановить компромиссами.

В это верили после нападения на Грузию, аннексии Крыма в 2014 году и после подписания Минских соглашений. Однако все эти надежды оказались тщетными.

Второй ловушкой Кремля является страх перед эскалацией, которым Россия пытается запугать и парализовать европейские страны.

"В некоторых кругах есть надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабом положении, возможно, удастся вовлечь ее в диалог. На самом деле же Европа должна проявлять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять рядом с Украиной", - отметил эстонский министр.

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Он предупредил партнеров, что попытки втянуть Европу в роль нейтрального посредника станут новой ловушкой РФ, поскольку агрессию невозможно остановить одними лишь разговорами.

Украина как гарант безопасности

Во время панельной дискуссии Цахкна обратил внимание на рост военного потенциала Киева. В частности, он упомянул события этой недели, когда внимание мира было приковано к горящей Москве, что продемонстрировало способность Украины поражать цели глубоко в российском тылу.

По словам главы МИД Эстонии, мощная военная сила Украины имеет критически важное значение для безопасности всего европейского континента. Именно поэтому Запад должен воспринимать Украину не как потребителя безопасности, а как ее надежного поставщика.

В рамках визита в Германию Цахкна также обсудил с немецким коллегой Йоханном Вадефулем пути усиления санкционного давления на Москву и дальнейшую военную поддержку украинских сил.

Что говорят о переговорах

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Европейского Союза должны принимать непосредственное участие в переговорах о прекращении войны в Украине.

При этом он подчеркнул, что Европа не является посредником, поскольку четко стоит на стороне Украины, помогает ей и ввела санкции против России. По мнению Макрона, европейцы должны быть за столом переговоров, поскольку интересы ЕС напрямую связаны с событиями в Украине.

В то же время в Москве негативно реагируют на такую позицию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа ошибается, пытаясь строить диалог с позиции силы. По его словам, для участия в переговорах странам ЕС необходимо якобы "ознакомиться с реальным положением дел". Также он обвинил Киев в нежелании идти на диалог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч с европейскими лидерами отметил, что все разговоры российского диктатора Владимира Путина о мире - ложь.

Глава государства подчеркнул, что европейские партнеры четко это осознают, но в то же время полностью уверены в том, что совместными усилиями удастся остановить агрессора.

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