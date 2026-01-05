Когда Украина начнет получать деньги по кредиту ЕС на 90 млрд: в Еврокомиссии ответили

Европейский Союз сейчас работает над окончательным принятием правовых основ, необходимых для предоставления Украине обещанного займа в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Первый транш Киев может получить во втором квартале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Матея Берестецки во время брифинга 5 января.

По словам Берестецки, сейчас предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро на основе "усиленного сотрудничества" находится в Совете Евросоюза. Там его должны принять: заблокировать не получится, поскольку нужно просто квалифицированное большинство.

Кроме этого, утверждение решения об "усиленном сотрудничестве" требует согласия Европейского парламента. Планируется, что оба эти моменты будут решены "в течение следующих нескольких недель".

Также Еврокомиссия сейчас разрабатывает предложение по регламенту, который устанавливает условия займа для Украины. Его планируется принять уже в январе, как и предложения об изменении в многолетнем бюджете ЕС до 2027 года, необходимые для предоставления кредита.

"Мы осознаем неотложность финансовых потребностей Украины. Мы планируем осуществить первый транш Украине не позднее второго квартала 2026 года", - отметил Берестецки.