Главная » Бизнес » Экономика

Когда Украина начнет получать деньги по кредиту ЕС на 90 млрд: в Еврокомиссии ответили

Евросоюз, Понедельник 05 января 2026 15:57
Когда Украина начнет получать деньги по кредиту ЕС на 90 млрд: в Еврокомиссии ответили Фото: представитель Еврокомиссии Матей Берестецки (europa.eu)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз сейчас работает над окончательным принятием правовых основ, необходимых для предоставления Украине обещанного займа в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Первый транш Киев может получить во втором квартале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Матея Берестецки во время брифинга 5 января.

По словам Берестецки, сейчас предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро на основе "усиленного сотрудничества" находится в Совете Евросоюза. Там его должны принять: заблокировать не получится, поскольку нужно просто квалифицированное большинство.

Кроме этого, утверждение решения об "усиленном сотрудничестве" требует согласия Европейского парламента. Планируется, что оба эти моменты будут решены "в течение следующих нескольких недель".

Также Еврокомиссия сейчас разрабатывает предложение по регламенту, который устанавливает условия займа для Украины. Его планируется принять уже в январе, как и предложения об изменении в многолетнем бюджете ЕС до 2027 года, необходимые для предоставления кредита.

"Мы осознаем неотложность финансовых потребностей Украины. Мы планируем осуществить первый транш Украине не позднее второго квартала 2026 года", - отметил Берестецки.

Напомним, что в декабре во время саммита в Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине 90 млрд евро поддержки в 2026-2027 годах. Речь идет о льготном кредите, который рассматривался как резервный сценарий в случае, если механизм использования замороженных российских активов так и не будет введен.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, для Киева эти средства фактически являются беспроцентными и условно безвозвратными: их возврат возможен только после возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабной войны.

Евросоюз Украина
