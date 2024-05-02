RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония обвинила Россию в глушении GPS в регионе Балтийского моря

Фото: Маргус Цахкна (facebook.com_margus.tsahkna)
Автор: Александр Белоус

Россия несет ответственность за давние сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря. От действий Москвы страдают все страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с самого начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе", - заявил Цахкна в эфире эстонского телевидения.

По его словам, это касается не только Эстонии, но и Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши.

"Если мы посмотрим на действия России, эта атака на GPS является частью гибридной акции, которая разрушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения", - сказал Цахкна.

Согласно конвенции, к которой присоединилась и Россия, никто не должен вмешиваться в работу GPS. Но есть масса свидетельств того, что сбои идут из-под Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, заявил глава МИД Эстонии.

Проблемы для авиации

Напомним, из-за помех спутниковой навигации со стороны России пострадали тысячи рейсов авиакомпаний. В частности, были затронуты 2309 рейсов, выполняемых Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways 

Кроме того, авиакомпания Finnair приостановила полеты в Тарту на востоке Эстонии на один месяц из-за сбоев в работе GPS.

Ранее министерство обороны Германии заявило, что Россия причастна к сбоям работы GPS в странах Балтии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияGPS