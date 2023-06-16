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Эстония нашла решение как передать Украине замороженные активы РФ, - МИД

Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Это позволит Таллину передать российские активы Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", - заявил он.

По словам министра, Министерство иностранных дел страны в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

Замороженные активы РФ

Большинство стран Европы, а также США и Канада, с начала полномасштабного вторжения в Украину заморозило активы Центробанка РФ. Помимо этого в ряде стран заблокированными оказались и активы российского бизнеса.

К примеру, общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Помимо этого Бельгия использует 101 млн долларов на Украину, полученных в виде налогов с замороженных активов России.

Также представители Конгресса США 15 июня представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне почувствуют потерю в случае, если США решат конфисковать их активы в пользу Украины.

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