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Германия ожидает новой волны украинских беженцев в Европу из-за морозов

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Британия, Воскресенье 04 декабря 2022 17:48
Германия ожидает новой волны украинских беженцев в Европу из-за морозов Фото: Европа ожидает новую волну беженцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает "новую волну" украинских беженцев уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В воскресной программе Sky's Sophy Ridge посол Бергер сказал, что президент РФ Владимир Путин продолжает терроризировать гражданское население, поэтому Германия очень обеспокоена, что "эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину".

Он отметил, что по всей Украине люди борются с низкими температурами и российскими нападениями, которые нацелены на разрушение энергоснабжения.

"Поэтому мы ожидаем еще одну волну беженцев в ближайшие недели", - отметил Бергер.

Напомним, Бергер рассказал, что в Германии не видят кардинальных изменений в позиции России по переговорам с Украиной.

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