Германия ожидает новой волны украинских беженцев в Европу из-за морозов

Посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает "новую волну" украинских беженцев уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В воскресной программе Sky's Sophy Ridge посол Бергер сказал, что президент РФ Владимир Путин продолжает терроризировать гражданское население, поэтому Германия очень обеспокоена, что "эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину".

Он отметил, что по всей Украине люди борются с низкими температурами и российскими нападениями, которые нацелены на разрушение энергоснабжения.