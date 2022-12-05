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Латвия выделит 2,4 млн евро на помощь украинским беженцам: какую именно

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Латвия, Понедельник 05 декабря 2022 00:07
Латвия выделит 2,4 млн евро на помощь украинским беженцам: какую именно Фото: Латвия выделит 2,4 млн евро в помощь украинским беженцам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Латвии направит 2,4 млн евро на оплату медицинских услуг для украинских беженцев. Соответствующее решение должно быть принято 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Деньги будут выделены из резервных фондов. 2,25 млн будут направлены Национальной службе здравоохранения, чтобы покрыть расходы, которые произошли с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Остаток суммы будет направлен на Службу экстренной медицинской помощи.

Напомним, что более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

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