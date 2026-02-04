Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем: подозревают в контрабанде

В Эстонии по подозрению в контрабанде задержали контейнеровоз с российским экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Как сообщается, судно "Baltic Spirit" под флагом Багамских островов двигалось по внутренним водам Эстонии в направлении России.

Сотрудники Налогово-таможенного департамента, спецподразделения полиции и военно-морского флота задержали контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Южной Америки.

По данным ведомств, судно прибыло в эстонские воды для заправки и пополнения запасов и находилось на официальной якорной стоянке. У правоохранительных органов возникли основания полагать, что контейнеровоз мог использоваться для контрабанды.

Специальное подразделение полиции K-Commando поднялось на борт судна с помощью вертолета, а затем задержало его для проведения проверки. Экипаж судна, среди которого 23 граждан России, не оказал сопротивления.

Согласно предварительной проверке, контейнеровоз не принадлежит к "теневому флоту" России и не подпадает под санкции ЕС.

Фото: в Эстонии задержали контейнеровоз с российским экипажем (PPA)