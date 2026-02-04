ua en ru
Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем: подозревают в контрабанде

Эстония, Среда 04 февраля 2026 10:42
Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем: подозревают в контрабанде Фото: Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Эстонии по подозрению в контрабанде задержали контейнеровоз с российским экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Читайте также: Франция взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch

Как сообщается, судно "Baltic Spirit" под флагом Багамских островов двигалось по внутренним водам Эстонии в направлении России.

Сотрудники Налогово-таможенного департамента, спецподразделения полиции и военно-морского флота задержали контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Южной Америки.

По данным ведомств, судно прибыло в эстонские воды для заправки и пополнения запасов и находилось на официальной якорной стоянке. У правоохранительных органов возникли основания полагать, что контейнеровоз мог использоваться для контрабанды.

Специальное подразделение полиции K-Commando поднялось на борт судна с помощью вертолета, а затем задержало его для проведения проверки. Экипаж судна, среди которого 23 граждан России, не оказал сопротивления.

Согласно предварительной проверке, контейнеровоз не принадлежит к "теневому флоту" России и не подпадает под санкции ЕС.

Фото: в Эстонии задержали контейнеровоз с российским экипажем (PPA)

Инциденты с российскими судами

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия не позволила зайти в Балтийское море танкеру, который связывают с так называемым "теневым флотом" России.

Судно привлекло внимание аналитиков из-за нетипичной траектории движения: направляясь к одному из российских портов для загрузки сырья, танкер внезапно остановил курс в направлении Балтики, после чего развернулся и пошел в другую сторону.

Это первый зафиксированный случай, когда государство Европы отказало судну "теневого флота" в доступе к Балтийскому морю.

Также недавно Королевский флот Британии выгнал из Бристольского пролива подозрительный корабль РФ после стоянки возле критических подводных кабелей.

22 января французские военные провели спецоперацию и задержали в Средиземном море танкер "теневого флота", который направлялся из России.

