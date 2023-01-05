RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония призвала продолжить изоляцию российских спортсменов

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия предпринимает все усилия, чтобы вернуться в международный соревновательный спорт. Однако мировое сообщество должно продолжать изолировать российских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Twitter.

"Россия всегда использовала спорт как политический инструмент. Сейчас они пытаются нормализовать свои отношения с международным сообществом через спорт. Мы должны продолжать изолировать российских спортсменов", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент МОК Томас Бах заявил о том, что поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, такой позиции также придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил всех, кто хочет допустить россиян к международным соревнованиям, посетить Дружковку, где оккупанты уничтожили ледовую арену "Альтаир".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстония