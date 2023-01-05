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Естонія закликала продовжити ізоляцію російських спортсменів

Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія докладає всіх зусиль, щоб повернутися в міжнародний змагальний спорт. Проте світова спільнота має продовжувати ізолювати російських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу у Twitter.

"Росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент МОК Томас Бах заявив про те , що підтримує участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, таку позицію також дотримується президент Франції Еммануель Макрон.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив усіх, хто хоче допустити росіян до міжнародних змагань, відвідати Дружківку, де окупанти знищили льодову арену "Альтаїр".

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Російська ФедераціяЕстонія