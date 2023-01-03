Кулеба пригласил всех поклонников "спорта вне политики" посетить Дружковку
Всем, кто хочет допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, необходимо посетить Дружковку, где оккупанты уничтожили ледовую арену "Альтаир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Instagram.
Он подчеркнул, что все поклонники "спорта вне политики" должны увидеть фото разрушенной россиянами ледовой арены "Альтаир", где проводили международные соревнования и тренировались как дети, так и взрослые.
Фото: разрушенная ледовая арена в Дружковке ("Суспільне Донбас")
Кулеба напомнил, что это была одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания.
"Единственными ударами, которые здесь происходили, были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы. Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", - отметил министр.
По его словам, может тогда у людей, которые хотят допустить страну-агрессора к соревнованиям, появится понимание того, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально.
"Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира, и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Дружковке ракетами, в результате чего разрушена ледовая арена и ряд других зданий.
Также мы писали, что президент МОК Томас Бах заявил о том, что поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, такой позиции также придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.
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