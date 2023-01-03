Кулеба пригласил всех поклонников "спорта вне политики" посетить Дружковку

Всем, кто хочет допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, необходимо посетить Дружковку, где оккупанты уничтожили ледовую арену "Альтаир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Instagram .

Он подчеркнул, что все поклонники "спорта вне политики" должны увидеть фото разрушенной россиянами ледовой арены "Альтаир", где проводили международные соревнования и тренировались как дети, так и взрослые.

Фото: разрушенная ледовая арена в Дружковке ("Суспільне Донбас")

Кулеба напомнил, что это была одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания.

"Единственными ударами, которые здесь происходили, были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы. Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", - отметил министр.

По его словам, может тогда у людей, которые хотят допустить страну-агрессора к соревнованиям, появится понимание того, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально.

"Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира, и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло", - подчеркнул глава МИД.