ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба пригласил всех поклонников "спорта вне политики" посетить Дружковку

Новина українською →
Киев, Вторник 03 января 2023 15:38
Кулеба пригласил всех поклонников "спорта вне политики" посетить Дружковку Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Всем, кто хочет допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, необходимо посетить Дружковку, где оккупанты уничтожили ледовую арену "Альтаир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Instagram.

Он подчеркнул, что все поклонники "спорта вне политики" должны увидеть фото разрушенной россиянами ледовой арены "Альтаир", где проводили международные соревнования и тренировались как дети, так и взрослые.

Фото: разрушенная ледовая арена в Дружковке ("Суспільне Донбас")

Кулеба напомнил, что это была одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания.

"Единственными ударами, которые здесь происходили, были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы. Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", - отметил министр.

По его словам, может тогда у людей, которые хотят допустить страну-агрессора к соревнованиям, появится понимание того, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально.

"Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира, и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Дружковке ракетами, в результате чего разрушена ледовая арена и ряд других зданий.

Также мы писали, что президент МОК Томас Бах заявил о том, что поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, такой позиции также придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Томас Бах Дмитрий Кулеба МЗС Дружковка Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село