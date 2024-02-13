Эстония призывает ЕС конфисковать активы России до выборов в США

Лидеры ЕС забили тревогу после того, как комментарии Дональда Трампа возродили опасения по поводу приверженности США НАТО. Вмешательство Трампа в иммиграционную политику в Конгрессе также поставило под угрозу 60 миллиардов долларов американской помощи Украине, которая крайне необходима для отражения военной агрессии России.

"Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США", - заявил Всевиов.

По его словам, если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно.

Какие планы есть у ЕС

По мере того, как российское вторжение приближается к двухлетней отметке, ЕС и "Большая семерка" заморозили активы российского центрального банка на сумму более 250 миллиардов евро и обсуждают, как эти деньги можно использовать для содействия восстановлению Украины.

Подавляющее большинство активов находится в Европе, в клиринговой палате Euroclear в Бельгии, где в 2023 году они принесли около 4,4 миллиарда евро прибыли.

ЕС работает над планами по введению налога на непредвиденные доходы к этим доходам, при этом некоторые государства-члены и официальные лица надеются достичь окончательного соглашения до 24 февраля, когда российское вторжение достигнет двухлетней отметки.

Реакция "Большой семерки"

Между тем, "Большая семерка" пообещала заставить Россию заплатить за восстановление Украины и заморозить активы, попавшие под санкции, до тех пор, пока она этого не сделает.

Несколько стран, в частности Франция и Германия, до сих пор сопротивлялись варианту полной конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и последствий, которые это может иметь для стабильности евро.

На техническом уровне "Большая семерка" изучает юридическую целесообразность использования активов в качестве залога для привлечения средств для Украины.

Что еще говорят в МИД Эстонии

Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, в случае одобрения, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в стране.

Всевиов заявил, что война в Украине вышла на "плато на передовой и в политическом плане", заставив российского диктатора Владимира Путина поверить, что время на его стороне.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Вчера в ЕС сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине.