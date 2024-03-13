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Эстония вводит штрафы для владельцев машин на российских номерах

Фото: Эстония ввела штрафы для владельцев авто на российских номерах (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Эстонии с сегодняшнего дня вводят штрафы для владельцев машин с российскими номерами. Начиная с 13 марта водители автомобилей с номерами РФ могут быть оштрафованы на сумму до 400 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Полицейские будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами. Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро", - сообщил майор полиции Андрес Кирсинг.

13 сентября 2023 года правительство Эстонии запретило въезд в страну машин с регистрационными номерами РФ. В течение шести месяцев владельцы должны были перерегистрировать свои машины.

По данным издания, в 2023 года в Эстонии на учет были поставлены 83 российских автомобиля. За январь и февраль 2024 года на учет встали еще 13 автомобилей. В случае постановки машины на учет, или ее вывоза его из страны водители в любом случае должны заплатить налог и пошлину.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами снова предупредили о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза.

Вчера, 12 марта, стало известно, что литовские таможенники задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ, теперь его могут передать Украине.

 

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