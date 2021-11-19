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Естонія тимчасово заборонила польоти біля російського кордону

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:32
Естонія тимчасово заборонила польоти біля російського кордону Фото: Естонія тимчасово заборонила польоти біля російського кордону (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення закрити можливість польотів як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів на східному і південно-східному кордоні з Росією. Польоти будуть заборонені з 19 по 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департамент транспорту Естонії.

"Створення тимчасових заборонених зон необхідно у зв'язку з діяльністю Департаменту поліції і прикордонної охорони і Сил оборони щодо зміцнення об'єктів тимчасового прикордонного переходу між Естонською Республікою і Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили, що готуються до зміцнення кордону з Росією через міграційну кризу, такі дії спрямовані, щоб не допустити аналогічної ситуації, як на українсько-польському кордоні.

Зокрема, Естонія побудує 130-кілометровий паркан з колючого дроту.

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