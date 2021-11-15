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Естонія побудує 130-кілометрову стіну для захисту кордону від нелегалів

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Понеділок 15 листопада 2021 19:18
Естонія побудує 130-кілометрову стіну для захисту кордону від нелегалів Фото: Естонія побудує 130-кілометрову стіну з колючого дроту для захисту кордону (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія побудує вздовж кордону 130-кілометрову стіну з колючого дроту. Таким чином, влада готується до можливої гібридної атаки на Естонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Естонії.

"Білорусь продовжує ескалацію навмисної гібридної атаки на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо необхідних заходів для захисту кордону Естонії. На додаток до заздалегідь встановленого загороджувального дроту, разом з поліцією і прикордонним управлінням, ми негайно готові внести свій внесок у захист кордону", - заявив Міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Міністр також повідомив, що Сили оборони знаходяться в постійному контакті з союзниками для координації дій у разі ескалації ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада, військовослужбовці Білорусі намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею.

В результаті цього інциденту в Польщі пригрозили Республіці закриттям залізничного сполучення.

У той же час після цієї ночі в лісі поруч з кордоном виявили тіло сирійського мігранта.

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