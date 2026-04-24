Эстония требует закрыть Шенген для военных РФ

"Преступники не должны жить по соседству"

По словам Михал, большинство тех, кто воюет за Россию, - преступники. И после войны они будут представлять реальную угрозу для Европы.

"Что будут делать эти люди? Большинство из них - преступники, но в России к ним должны относиться как к героям", - сказал он в кулуарах встречи ЕС на Кипре.

По его мнению, демобилизованные бойцы могут стать основой новых частных армий вроде "Вагнера" и действовать по всему миру.

"Они будут сформированы как частные армии Вагнера II, Вагнера III и будут действовать в Европе, Азии, Африке, на всех континентах", - добавил премьер.

Как далеко продвинулась эта идея

Эстония начала лоббировать запрет еще в начале этого года. Постепенно инициатива набрала поддержку - и в марте Европейский Совет включил ее в официальные выводы своего саммита.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии оценить, как это можно реализовать, не нарушая суверенных прав государств-членов в вопросах выдачи виз.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что конкретное предложение будет готово к саммиту в июне.

Почему нужно решение всего ЕС

Сейчас каждая страна ЕС самостоятельно решает, кому выдавать визы. Но после получения шенгенской визы человек может свободно передвигаться по всей зоне.

Поэтому, по мнению Михал, одних усилий Эстонии мало.

"Эстония уже запретила въезд около 1300 российским бойцам. Мы можем сделать больше, мы можем сделать в 10 раз больше, но мы не можем сделать миллион (солдат) самостоятельно. Нам нужна помощь каждого", - подчеркнул он.