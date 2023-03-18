Эстония требует исключить из Совета Европы граждан России

Министр направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и президенту Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Он заявил, что в Совете Европы до сих пор много работников, являющихся гражданами РФ.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека", - говорится в письме.

Рейнсалу призвал активизировать уже начатые дискуссии по этому поводу. Он считает неприемлемым ситуацию, что граждане России продолжают работать в организации после исключения РФ из нее.