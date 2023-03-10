В Эстонии задержан политик, который ездил в оккупированный Мариуполь
В Эстонии задержан глава движения Koos, который поддерживает Россию и посещает оккупированные территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Полиция безопасности Эстонии задержала троих мужчин по подозрению в создании отношений против эстонского государства.
Среди задержанных два гражданина Эстонии и один гражданин России с эстонским видом на жительство. Одним из задержанных есть Айво Петерсон.
Кто такой Айво Петерсон
Петерсон является одним из ведущих членов движения Koos, также известного как "Общественное движение за мир и стабильное развитие Эстонии", официально возникшее после полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года. Он несколько раз баллотировался в городской совет Нарвы - третий по величине город Эстонии, почти полностью русскоязычный, но ни разу не был избран.
Поэтому на последние парламентские выборы в марте 2023 года движение пошло совместно с "Объединенной левой партией Эстонии". Он даже набрал 3969 голосов, но этого было мало для избрания.
Петерсон не раз выступал с заявлениями в поддержку России. В марте 2023 года, в преддверии парламентских выборов, Петерсон посетил временно оккупированные Донецк и Мариуполь.
Напомним, на войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии.
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