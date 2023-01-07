Эстония выделяет на демонтаж советских памятников почти миллион евро

Правительство Эстонии решило выделить на демонтаж советских военных памятников в стране более 916 тысяч евро, и в список объектов, подлежащих сносу, подпадает 322 монументов с символикой СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую национальную телерадиокомпанию ERR .

По словам пресс-секретаря правительства Евгении Вьяры, из публичного пространства Эстонии перенесут памятники, которые "угрожают безопасности" государства.

Список объектов под снос составила рабочая группа еще в конце ноября прошлого года. 133 из 322 памятников, которые будут демонтированы, установлены в местах военных захоронений. Останки советских солдат будут перезахоронены.

Отмечается, что сносить не будут объекты культурного наследия, находящиеся под охраной.

Дискуссия по демонтажу советских памятников в Эстонии и ряде других стран активизировалась в августе 2022 года на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Так в странах выражают протест против политики Кремля и ревизионистских настроений тех, кто ностальгирует по СССР.

В Риге по распоряжению местных властей в августе снесли основную часть памятника освободителям советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков - 79-метровую стелу.