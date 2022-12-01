Несмотря на запрет ООН. В Литве начали сносить самый большой памятник войскам СССР
В столице Литвы начали демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР. Раньше работы откладывали из-за запрета ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
В Вильнюсе начали сносить стелу на Антакальнинском кладбище. Работы могут занять около трех недель.
"Стелы Антакальнинского кладбища не обрушатся так отчетливо, как обрушился недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировали, стелы будут снимать организованно, отдельными сегментами. Для этого может потребоваться до трех недель", - отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Демонтаж памятника откладывали из-за запретов ООН. На минувшей неделе Министерство юстиции Литвы сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил под охраной стелу в Вильнюсе. Причиной этого было обращение якобы "этнических россиян".
Однако мэрия Вильнюса решила снести памятник, заявив, что Комитет ООН был введен в заблуждение. Снесенный мемориал будет передан Национальному музею Литвы.
Напомним, Одесский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II.
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