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Естонія виділяє на демонтаж радянських пам'яток майже мільйон євро

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Естонія, Субота 07 січня 2023 07:51
Естонія виділяє на демонтаж радянських пам'яток майже мільйон євро Фото: Естонія спрямує на знесення пам'ятників СРСР близько мільйона євро (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Естонії вирішив виділити на демонтаж радянських військових пам'яток у країні понад 916 тисяч євро, і до списку об'єктів, що підлягають знесенню, підпадає 322 монументи із символікою СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонську національну телерадіокомпанію ERR.

За словами речниці уряду Євгенії В'яри, з публічного простору Естонії перенесуть пам'ятники, які "загрожують безпеці" держави.

Список об'єктів під знос склала робоча група ще наприкінці листопада минулого року. 133 із 322 пам'ятників, які будуть демонтовані, встановлені у місцях військових поховань. Останки радянських солдатів будуть перепоховані.

Зауважується, що зносити не будуть об'єкти культурної спадщини, які перебувають під охороною.

Дискусія з демонтажу радянських пам'яток в Естонії та інших країнах активізувалася в серпні 2022 року на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Так у країнах висловлюють протест проти політики Кремля та ревізіоністських настроїв тих, хто ностальгує за СРСР.

У Ризі за розпорядженням місцевої влади у серпні знесли основну частину пам'ятника визволителям радянської Латвії від німецько-фашистських загарбників - 79-метрову стелу.

Нагадаємо, у серпні в Естонії затримали організатора мітингу за повернення радянських пам'яток.

Наприкінці осені у столиці Литви Вільнюсі розпочали демонтаж найбільшої пам'ятки військам СРСР, а раніше роботи відкладали через заборону ООН.

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