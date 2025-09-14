Эстония выделит 100 млн евро на оружие для Украины, - министр обороны

Эстония, как и в этом году, продолжит оказывать Украине военную помощь минимум на уровне 0,25% ВВП - это более 100 млн евро. Большую часть этой суммы направят через продукцию эстонских предприятий.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии .

"Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль", - заявил он.

Министр также добавил, что Эстония продолжит обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины.