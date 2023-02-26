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В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии

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Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 17:03
В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Фото: В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 26 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Был рад сегодня вновь приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", - написал он.

Резников добавил, что помощь Эстонии Украины превысила 1% ВВП страны.

"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов - это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", - заявил министр.

Фото: В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур (facebook.com/reznikovoleksii)

Ранее сообщалось, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.

Кроме того, в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

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