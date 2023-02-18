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Эстония закажет значительное количество барражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ

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Суббота 18 февраля 2023 17:26
Эстония закажет значительное количество барражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ Фото: Эстония закажет значительное количество барражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония намерена заказать значительное количество барражирующих боеприпасов, которые будут изготовлены и поставлены в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Эстонии, которое приводит Reuters.

Члены НАТО и Европейского союза заявили, что у России все еще есть силы для военного давления на Балтийский регион, где риск безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе возрос.

"Ожидается, что покупка неназванного количества, которая станет одной из самых больших в истории Эстонии, будет завершена в этом квартале", - говорится в материале.

В Минобороны Эстонии заявили, что это должно значительно усилить огневую способность армии с закрытых позиций в результате российской агрессии.

Напомним, что страны Европейского союза должны инвестировать около 4 миллиардов евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.

Соединенные Штаты готовы обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии, если это потребуется.

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