Эстония закажет значительное количество барражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ

Эстония намерена заказать значительное количество барражирующих боеприпасов, которые будут изготовлены и поставлены в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Эстонии, которое приводит Reuters.

Члены НАТО и Европейского союза заявили, что у России все еще есть силы для военного давления на Балтийский регион, где риск безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе возрос.

"Ожидается, что покупка неназванного количества, которая станет одной из самых больших в истории Эстонии, будет завершена в этом квартале", - говорится в материале.

В Минобороны Эстонии заявили, что это должно значительно усилить огневую способность армии с закрытых позиций в результате российской агрессии.