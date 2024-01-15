Эстония не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста

Она отметила, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским вопрос вероятной принудительной выдачи мужчин призывного возраста в Украину.

"Президент Зеленский рассказал, что есть люди, которые находятся на поле боя, а есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать солдат, которые находятся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например, в Эстонии. Сейчас для нас они имеют право быть здесь, если они соблюдают правила, если они до нас дошли, то ЕС дает им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине", - сказала Каллас.

Принудительное возвращение военнообязанных из-за границы

В декабре немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за рубежа украинцев. Речь шла о мужчинах в возрасте 25-60 лет.

Впоследствии в Минобороны уточнили заявление Умерова, которое распространили немецкие издания. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за рубежа. Сам министр сказал, что имел в виду запрос на справедливость.

В конце декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс заявил, что Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан путем возвращения мужчин призывного возраста.

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые во время войны и вне закона выехали из Украины. Он добавил, что важно не только защищать Украину на фронте, но и платить налоги в бюджет.

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