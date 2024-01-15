Естонія не видаватиме українських чоловіків призовного віку

Вона зазначила, що обговорювала з президентом Володимиром Зеленським питання ймовірної примусової видачі чоловіків призовного віку в Україну.

"Президент Зеленський розповів, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Однак є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії. Зараз для нас вони мають право бути тут, якщо вони дотримуються правил, якщо вони до нас дійшли, то ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині", - сказала Каллас.

Примусове повернення військовозобов'язаних з-за кордону

У грудні німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Згодом в Міноборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону. Сам міністр сказав, що мав на увазі запит на справедливість.

Наприкінці грудня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян шляхом повернення чоловіків призовного віку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни та поза законом виїхали з України. Він додав, що важливо не лише захищати Україну на фронті, а і сплачувати податки у бюджет.

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