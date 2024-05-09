Естонія розірвала з Росією черговий договір через агресію проти України

Уряд Естонії сьогодні, 9 травня, розірвав угоду з Росією про освіту. Причиною цього стала агресія Кремля проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

"Розірвання договору пов'язане з військовою агресією Росії в Україні, що являє собою істотне порушення принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН",- пише видання.

Також вказується, що цим формально закінчиться і співпраця у сфері освіти з Росією, яка по суті завершилася два роки тому.

Процедура розірвання договору

Угоду про співпрацю у сфері освіти між Естонією і Росією було укладено 1994 року. Договір автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання розірвати його. Для розірвання договору інша сторона має бути повідомлена не пізніше ніж за шість місяців до закінчення п'ятирічного терміну.

Для цього МЗС Естонії надішле іншій стороні відповідне повідомлення, а термін дії угоди закінчується 19 листопада поточного року.