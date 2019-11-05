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Естонія не пустила через свою територію літак з віце-прем'єром Росії

Новини » Політика     05.11.2019 - 11:28
Естонія не пустила через свою територію літак з віце-прем'єром Росії
Фото: Марія Захарова (mid.ru)

Це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним суднам

Естонія не дозволила проліт через свою територію літаку з російським віце-прем'єром на борту. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що подія відбулася на початку жовтня. Це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним судам.

"На початку жовтня не був дозволений проліт через територію Естонії літака з заступником голови уряду Російської Федерації на борту, а в квітні цього року захід у територіальні води Естонської республіки російському навчальному судну "Сєдов", - пояснила вона.

Третім випадком стала відмова Талліна (столиця Естонії) без пояснення причин у заході в територіальні води Естонії судна "Академік Примаков". Коментуючи відмову, Захарова зазначила, що "це рішення викликає крайнє здивування".

"Фіксуємо ці недружні демарші. Будемо враховувати їх при розбудові двосторонніх відносин з Естонією", - сказала офіційний представник МЗС РФ.

Нагадаємо, 4 листопада з офіційним робочим візитом Україну відвідав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Як повідомляється, в ході візиту Рейнсалу зустрівся зі своїм українським колегою Вадимом Пристайко. Вони обговорили діджиталізацію державного управління і співробітництво в міжнародних організаціях.

Також РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу посилити протидію "Північному потоку-2", у тому числі через скоординовані дії членів-країн ЄС і НАТО.

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