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Эстония не пустила через свою территорию самолет с вице-премьером России

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:28
Эстония не пустила через свою территорию самолет с вице-премьером России
Фото: Мария Захарова (mid.ru)

Это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам

Эстония не разрешила пролет через свою территорию самолету с российским вице-премьером на борту. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передают российские СМИ.

Сообщается, что событие произошло в начале октября. Это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.

"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - пояснила она.

Третим случаем стал отказ Таллина (столица Эстонии) без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков". Комментируя отказ, Захарова указала, что "данное решение вызывает крайнее недоумение".

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 4 ноября с официальным рабочим визитом Украину посетил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как сообщается, в ходе визита Рейнсалу встретился со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко. Они обсудили диджитализацию государственного управления и сотрудничество в международных организациях.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО.

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