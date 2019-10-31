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Зеленський: Україна була готова до рішення Данії по "Північному потоку-2"

Новини » Політика     31.10.2019 - 11:40
Зеленський: Україна була готова до рішення Данії по "Північному потоку-2"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Україна була готова до рішення Данії по "Північному потоку-2". Про це заявив український президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський зазначив, що будівництво цього газопроводу посилює Росію та послаблює Європу.

"Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки енергетичної безпеки, це питання геополітичне. Я вам скажу відверто, що це посилює Росію та послаблює Європу. Моя точка зору, і не тільки моя, нашого уряду, ми розуміли, що так може відбутися. Якби це залежало тільки від мене, то Данія б тоді не підтвердила", - заявив він.

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Президент заявив, що українська влада була готова до цього рішення Данії.

"Зі свого боку хочу вам сказати, що я особисто і наш уряд, ми були готові до такого рішення. Ми готові", - додав він.

Нагадаємо, вчора уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі, який довгий час блокувала.

У свою чергу, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна очікувала на рішення Данії, яка дозволила будівництво "Північного потоку-2", протягом осені.

Крім того, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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