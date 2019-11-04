Україна закликала Естонію посилити протидію "Північному потоку-2"

Фото: Зустріч Олексія Гончарука та Урмаса Рейнсалу (kmu.gov.ua)

Естонія погодилася щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликав міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу посилити протидію "Північному потоку-2", у тому числі через скоординовані дії членів-країн ЄС та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що у відповідь міністр закордонних справ Естонії відзначив важливість порушеного питання та погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку.

"Важливо, аби держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки Північного потоку-2 для енергетичної безпеки Європи", - заявив Гончарук.

Рейнсалу зазначив, що Естонія підтримує "єдність євроатлантичного простору від Вашингтона до Києва - простору, в межах якого країни би могли тісно співпрацювати в політичній та економічній площинах".

Також він наголосив на тому, що Естонія буде активно відстоювати українську позицію в питаннях незаконної анексії Російською Федерацією півострова Крим та тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей задля відновлення українського суверенітету.

Зокрема, Олексій Гончарук зазначив, що одним із пріоритетів українського уряду є запуск роботи Оціночної місії ЄС в частині технічних регламентів, аби розпочати обговорення Угоди щодо промислового безвізу.

"Україна провела низку значущих реформ. Ми дамо чіткий сигнал Європейському Союзу про те, що європейський ринок повинен бути відкритий для українських продуктів" - відповів Рейнсалу.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова до рішення Данії по "Північному потоку-2". За його словами, будівництво цього газопроводу посилює Росію та послаблює Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".