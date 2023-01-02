Евросоюз на 90% сократил поставки российской нефти, - посол

Страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Это в свою очередь уменьшило доходы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Матти Маасикаса в интервью "Укринформ".

Дипломат напомнил, что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Евросоюз ввел девять пакетов санкций против Москвы. Таким образом ЕС уменьшил зависимость от российских энергоресурсов.

"Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", - сказал Маасикас.

Посол объяснил, что Россия может продавать свою нефть в другие страны и на другие рынки, но по сниженной стоимости.

"Доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель - российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем по миру", - добавил он.