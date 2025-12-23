Эстония профинансирует аварийные ремонты энергетики Украины

Эстония приняла решение направить дополнительные 2 млн евро в Энергетический фонд поддержки Украины для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в заявлении Министерства климата Эстонии.

Отмечается, что средства направят на покрытие насущных потребностей украинских энергетических предприятий, в частности закупку запасных частей, генераторов и топлива, а также проведение аварийных ремонтных работ.

Министр энергетики и экологии Эстонии Андрес Сутт подчеркнул, что поддержка поможет Украине справиться с возможными вызовами в зимний период.

"Поддержка Эстонии поможет Украине справиться с возможными трудностями, которые ждут ее этой зимой", - сказал он.

В правительстве Эстонии также напомнили, что ранее страна уже внесла в Фонд 620 тысяч евро за счет средств Министерства иностранных дел.

Энергетический фонд поддержки Украины был создан в рамках соглашения между Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины с целью минимизации последствий российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.